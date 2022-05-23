بتكلفة 500 مليون جنيه.. «اتصال» تنشئ مصنعا لإنتاج المحمول وشاشات التليفزيون في 6 أكتوبر

علمت «المال» من مصادروثيقة الصلة أن شركة «اتصال للتجارة»– الموزع الحصرى لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول بمصر- انتهت من إنشاء مصنع لها فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج أجهزة الهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون فى السوق المحلية.

وقالت المصادر إن المصنع يقع على مساحة 25 ألف متر مربع تقريبا باستثمارات تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الشركة انتهت من الحصول على جميع التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وأعمال تجهيز المصنع الجديد.

وأوضحت – فى تصريحات لـ«المال» – أن «اتصال» تنتظر وصول شحنات المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع والتى تعاقدت عليها منذ فترة، لكنها تأخرت فى ظل وجود أزمة فى سلاسل الإمدادات العالمية بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.

وبحسب الموقع الإلكترونى لها، تعمل «اتصال» فى مجال توزيع الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية وإكسسواراتها والبطاريات والأجهزة المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء، وتعتبر الشركة أيضا موزعا حصريا لأكثر من علامة تجارية صينية فى سوق المحمول وإكسسواراته بمصر منها «هونر» و«تى سى إل» و«إنكر».

وتعد الشركة المصرية لصناعة السيليكون (سيكو تكنولوجى) أول الكيانات التى بدأت خطوات تصنيع أجهزة المحمول و«التابلت» فى مصر عبر مصنعها فى منطقة أسيوط التكنولوجية سواء لنفسها تحت علامتها التجارية أو للغير.

يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر شهدت تراجعًا خلال يناير الماضى بنسبة %12 لتسجل مليونًا و196 ألف جهاز، مقابل مليون و360 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الكورية «سامسونج» فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت %32.3 ، تلتها «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية بواقع %25.9 ثم «ريدمى» فى المركز الثالث بنحو %11.3.