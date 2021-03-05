بتكلفة 50 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لـ«10 طرق» بالبحيرة

ضمن خطة المحافظة للعام المالي الجاري 2020 - 2021

انتهت محافظة البحيرة من تنفيذ 10 طرق جديدة، وإعادة بعض الطرق لأصلها، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 -2021، لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بتكلفة تقترب من 50 مليون جنيه .

وفي هذا الصدد أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل، لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة، لسرعة الانتهاء منها، وتيسير الحركة المرورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال فبراير الماضى، الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لـ 10 طرق، والانتهاء من أعمال الصيانة، ورد الشئ لأصله لـ 6 طرق أخرى بنطاق المحافظة.

ومن أهم تلك الطرق كانت أعمال الطبقة الرابطة لطريق القناوية بمركز أبوحمص بطول 2.00 كم وبتكلفة 4.110 مليون جنيه، وأعمال الطبقة السطحية لطريق زاوية غزال / نخنوخ مركز دمنهور بطول 2.300 كم وبتكلفة 3.6 مليون جنيه .

كما تم إنهاء أعمال الطبقة السطحية طريق جسر ترعة الجرن / حسين عمرو مركز دمنهور بطول 2.00 كم وبتكلفة 3.9 مليون جنيه، وإنهاء أعمال الطبقة السطحية طريق الرزافة / مركز الدلنجات بطول 0.9 كم وتكلفة 1.265 مليون جنيه .

وتم الانتهاء من أعمال طبقة المخلفات طريق الصعايدة مركز أبو حمص بطول 1.700 كم تكلفة 2.90 مليون جنيه، علاوة على أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق النقراشي مركز إيتاي البارود بطول 2.50 كم وبتكلفة 3.46 مليون جنيه، بالاضافة الى أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق حمد منيسي مركز المحمودية بطول 2.350 كم وبتكلفة 2.06 مليون جنيه .

وانتهت مديرية الطرق بالمحافظة من أعمال طبقة المخلفات لتوسعة طريق الحماد الشرقي والغربي مركز رشيد بطول 5 كم وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وأعمال طبقة الأساس طريق المغازي / نخنوخ مركز المحمودية بطول 1.30 كم وتكلفة 2.25 مليون جنيه .

كما تم انهاء أعمال طبقة التشريب طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2.00 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه .

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة ورد الشئ لأصله ضمن خطة العام المالي 2021/2020، التي شملت رد الشئ لأصله ورفع كفاءة طريق بوابات السادات بمركز بدر وتشمل أعمال طبقة الأساس بعرض 8 م بطول 2 كم وتكلفة 5.350 مليون جنيه .

كما تم رفع كفاءة وصيانة طريق زبيدة م. إيتاي البارود بطول 2 كم وبتكلفة 3.750 مليون جنيه “نهو أعمال طبقة الأساس”، كما تم صيانة ورفع كفاءة طريق منشية الرزافة م. شبراخيت بطول 1.50 كم وبتكلفة 2.500 مليون جنيه “نهو أعمال طبقة الأساس” .

وشملت الأعمال رد الشئ لأصله ورفع كفاءة طريق سكة الباشا بمركز الرحمانية بطول 1 كم وتكلفة 2.55 مليون جنيه “نهو أعمال طبقة الأساس وسند جوانب الطريق بالدبش”، ورفع كفاءة ورد الشئ لأصله وصيانة طريق طراد النيل م. المحمودية بطول 7 كم قطاعات متفرقة وتكلفة 3.750 مليون جنيه “نهو أعمال طبقة الأساس قطاعات وترانشات” .

كما شملت الاعمال رد الشئ لأصله ورفع كفاءة طريق بسنتواي م. أبو حمص بطول 1 كم وبتكلفة 1.9 مليون جنيه “نهو أعمال طبقة الأساس” .