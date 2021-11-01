بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة كريم العرب الثانوية في بلطيم

افتتح جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مدرسة كريم العرب الثانوية، إحلال كلى، بقرية الزهراء، بمركز بلطيم، بتكلفة 5 ملايين و134 ألف جنيه، على مساحة 2260 م2, وتضم 9 فصول، وتضم معامل متنوعة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على مادرسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الفرنسية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل والمكتبة.

وقال مافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

كما افتتح مشروع الصرف الصحى لقرية البنائين، بمركز ومدينة بلطيم، والذي يضم ” محطة رفع، خط طرد ، شبكة انحدار، بتكلفة 38 مليون جنيه، بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيده غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع رئيسية تحتوي علي مبنى عنبر التشغيل، والبيارة، ومبنى غرفة الامن، ومبنى المخزن،ومحولات الكهرباء، ووحدة التوليد، وخزان الوقود، السور، على مساحة 900م2، وخط طرد بطول 3,2كم قطر 450 مم بولى إيثلين، وشبكة الانحدار بطول 22 كم اقطار من (200-600) مم مواسير upcv، مضيفاً ان المشروع يخدم قرية البنائين، المرازقة، العمرية.