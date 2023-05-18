بتكلفة 49.2 مليون جنيه.. افتتاح مشروع مجمع مدارس الحصايا بأسوان (جراف)

وضع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

، حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا من مرحلة الحضانة إلى الثانوي بمرافقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

أوضح بيان

التعليم أن المجمع تكلف 49.2 مليون جنيه.

وحضر افتتاح مجمع الحصايا كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء يسري عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأيضاً قيادات الوزارة

تفاصيل عن مجمع مدارس الحصايا

تبلغ مساحة المجمع 8114 مترا مربعا، ويضم 42 فصل دراسي منها 18 فصلا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول لكل من المرحلة الإعدادية والثانوية على التساوي، والجراف التالي يوضح تفاصيل توزيع الفصول.

ويتضمن المجمع بالداخل 3 ملاحق عبارة عن ملحق أول مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، ويضم 21 فصلا، ومعمل، وقاعات للمجالات، والحاسوب.

بالإضافة إلى ملحق ثاني مكون من دور أرضى، و4 أدوار علوية، ويضم 21 فصلا، ومعمل وقاعات للمجالات والحاسوب، فضلاً عن ملحق ثالث مخصص للأمن المكلف بتأمين المجمع.

وزير التعليم والمحافظ يتفقدا لجان الامتحانات

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتفقد لجان الامتحانات

قام وزير التربية والتعليم مع

، بتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية يرافقهما الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وتفقد اللجان أيضًا اللواء يسري عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة.

وكانت تضم المدرسة 16 لجنة بإجمالي 365 طالبا وطالبة، وقد اطمأن الوزير

على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر.

بالإضافة إلى الإلزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية، ثم تفقد الدكتور رضا حجازي واللواء أشرف عطية قاعة تدريب مجهزة بأحدث الحاسبات الآلية والتكنولوجية بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ حديقة المدرسة، وقاما بزراعة أشجار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة.