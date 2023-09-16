بتكلفة 40 مليون جنيه.. «يوتيلكو» تواصل تنفيذ نفق جرين بلازا أسفل السكة الحديد بالإسكندرية

يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط الإشراف، على عدد من المشروعات الحيوية بمحافظة الإسكندرية ، ويُعد أبرزها مشروع إنشاء نفق مشاة للربط بين شارع النصر بجرين بلازا وشارع المواسير بمنطقة سموحة، حيث تُنفذ الأعمال من خلال شركة يوتيلكو بنسبة تنفيذ للأعمال تصل لأكثر من 70%، وفق تقرير صادر عن ديوان محافظة الإسكندرية.

ويهدف مشروع النفق عبور السيارات والمشاة بمنطقة حجر النواتية بآخر شارع النصر في سموحة، أسفل السكة الحديد خط القاهرة – الإسكندرية، حيث يربط بين شارع المواسير وشارع النصر، وذلك لما تشهده هذه المنطقة من كثافة سكانية عالية، تقتضي بدورها وجود طريق آمن للربط بين المنطقتين، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق وتأمينها، وتيسير حركة المواطنين والمرور وربط الطرق العامة ببعضها البعض توفيراً للوقت والجهد.

يُشار إلى أن طول النفق يصل إلى 75 مترا ، بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 40 مليون جنيه، حيث تلقى المشروع قبولاً واستحساناً من قبل مواطني المنطقة والمترددين عليها، حيث كانت تعاني تلك المنطقة منذ سنوات من حصاد الأرواح بمزلقان القطار ، وكانت بحاجة مُلحة لإنشاء نفق أسفل ما يُطلق عليه”مزلقان الموت”، والذي يربط بين شوارع النصر بـ”جرين بلازا” والمواسير بمنطقة سموحة.

وعلى صعيد آخر يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي بإنشاء عدد 2 كوبري مُشاة بحي العامرية أول، بمنطقة الكيلو 28 بطريق “إسكندرية – القاهرة – الصحراوي ، من خلال شركة “الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة”، وذلك بنسبة تنفيذ 98%.

وكان قد طالب أهالي نجع العرجي بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية محافظ الثغر اللواء محمد الشريف بالموافقة علي إنشاء كوبري مشاه بالكيلو 28 علي الطريق الصحراوي (إسكندرية – القاهرة ) أمام شركة المعدواي للسيراميك مع تقاطع شارع علي ابو زيد، وذلك بسبب بُعد مسافة كباري المشاة الأخري وحصد العشرات من أرواح أبناء النجع، في حين أن أقرب كوبري مشاة للمنطقة يقع على بُعد 3 كيلو متر تقريباً.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدات تضامن “العجمي، الهانوفيل ، ومكتب تأهيل برج العرب”، وذلك والتي يقوم بأعمالها شركة سميركو للمقاولات، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال لأكثر من 90%.

كما يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالي إشرافه على مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدات تضامن “السيوف قبلي، المنتزة، والرأس السوداء”، من خلال شركة القاضي للإستشارات الهندسية بنسبة تنفيذ تصل لأكثر من 90%، بالإضافة إلى إعادة تأهيل كوبري مُشاة صندوق الدعم بشارع جميلة أبو حريد الكائن بحي شرق بالإسكندرية، من خلال شركة الصرح المصري للمقاولات العامة، بنسبة تنفيذ للأعمال تصل لـ 45%.