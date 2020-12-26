بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير قرية عبد الحليم محمود

أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شهدت نجاحًا كبيرًا، وشملت 8 قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعاً في العديد من القطاعات من بينها ( الصرف الصحي – مياة الشرب – الطرق والكباري – الري – الصحة – الطب البيطري – الكهرباء – تدعيم الوحدات المحلية – التعليم ) وغيرها من القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية جمعت بين محافظ البحيرة، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لقرية عبد الحليم محمود بمركز أبو المطامير إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتم تفقد أعمال رصف الطرق وإنشاء كباري وإنشاء مبنى إداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياة الشرب ورفع كفاءة 14 منزلًا بتكلفة 40 مليون جنيه.

وشهدت القرية رفع كفاءة الشوارع الداخلية بها بداية من الطريق الصحراوي وإنشاء كوبري جديد لربط قرية عبد الحليم بقرية آدم، ورصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول 8.5 كم، وترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب بطول تقريبي 800 متر طولي، ورصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول كيلو متر وتزويدها بـ 70 عمود إنارة .

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ( شبكة بطول 8700 متر ) وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل .

كما تم إنشاء مركز شباب بالقرية وكذا إنشاء كوبري لربط قريتي عبد الحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة 1.3 مليون جنية وبعرض 8.4 متر لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة .

وأضاف المحافظ أن البحيرة ومن خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وأكد المحافظ أن كافة الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم .

وأكد وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة “حياة كريمة” هي جزء محوري من إهتمامات فخامة السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر إحتياجاً وهى إمتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها على مدار السنوات الستة الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر إحتياجاً .

كما تم خلال أكتوبر الماضي إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة” لتشمل 375 تجمعاً ريفياً، لتنفيذ 1592 مشروع بإستثمارات 9.6 مليار جنية في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياة الشرب فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر بالإضافة إلى محافظة البحيرة .

والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة عدداً من المواطنين وأهالى القرية الذين قدموا الشكر والتحية للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته “حياة كريمة” والتى تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصرى فى قلب وفكر الرئيس واهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة .