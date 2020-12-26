بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة زراعية على مساحة 19.5 فدان في البحيرة

افتتح كل من وير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة عددا من المشروعات

قام اللواء محمود شعراوي – وزير التنمية المحلية واللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد المقام على مساحة 250 م2 بعدد 3 أدوار وتكلفة 4.2 مليون جنيه.

كما قاما بافتتاح مدرسة وادي النطرون الثانوية الزراعية على مساحة 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 40 مليون جنية، والمقامة وفقاً لأحدث النظم والتقنيات الحديثة.

ويأتي ذلك تأكيداً على اهتمام الدولة بدور التعليم الفني وأهميته باعتباره النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكل الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار محافظ البحيرة الى أن المدرسة تضم 17 مبنى، بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية على مساحة 26450 م2 ( 6 فدان و7 قيراط تقريباً).

وتم إنشاؤها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى 3 شرائح متساوية تقريباً يفصل بينام أسوار من الدبش منها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر للمياة محاطة بأسوار مباني من أربعة جهات بمساحة 11 فدانا، بالإضافة لـ 17 مبنى عبارة عن (مبنى الفصول والإدارة على مساحة 500 م2، مكون من خمسة أدوار يحتوى على الفراغات و15 فصل دراسي و3 معامل و2 صالة عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر وفراغ متعدد ومكاتب إدارية دورات مياة للبنين وأخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى 1000 طالب – و2 مبنى للحارس و7 بوابات على الأسوار – مبنى الجراج بمساحة 300 م2 .

كما يحتوي على 3 جراجات، يسع كل واحد منها من 4 إلى 6 مركبات – مبنى المخازن بمساحة 400 م2 يحتوى على 5 مخازن وحجرات إدارية ودورات مياه – مبنى الوحدة المنحلية بمساحة 160 م2 يحتوى على معمل وحجرة للفرز وحجرة إدارة ومخزن ملحق أمام المنحل وحدات خشبية تعاريش للنحل بعدد 6 تعريشات بمساحة 30 م2 لكل واحدة وأمام المبنى عدد 2 حوض زهور كبير مساحة الواحد 20 م2 مزروعة بنباتات مزهرة – مبنى المسجد بمساحة 80 م2 يسع 60 شخصا.

كما يحتوي على مبانى الصوب الزجاجية بعدد 2 صوبة مساحة الواحدة 80 م2، تحتوي على أحواض زرع سفلية مزروعة نباتات مزهرة وأحواض زرع علوية مجهزة لقصاري الزرع – مبنى الحيوان على مساحة 1800 م2 يحتوي على حظيرة ومبيت الأغنام بطاقة إستيعابية 70 رأس ماعز – أحواش البقر والجاموس بعدد 8 أحواش بمساحة الواحد 60 م2 بمساحة إجمالية 480 م2 تسع لـ 100 رأس.

كما أنه ملحق على المبنى محلب آلي بطاقة استيعابية 6 حيوانات للدفعة الواحدة وكذلك ملحق على المبنى حضانة للعجول تسع لـ 10 عجول صغيرة وكذا غرفتين للولادة وغرفة مشرحة وغرفة لعزل الحيوانات المصابة تسع حوالي 10 حيوانات.

كما يشتمل المبنى على مخازن للعليقة والقش والدريسة ودورات مياة سيدات ورجال ومشارب ومداور للحيوانات – مبنى الألبان والصناعات الغذائية على مساحة 1000 م2 تقريباً مكون من دورين.

ويحتوي الدور الأرضي على عدد 4 معامل للألبان ومنتجاتها والدور الأول علوي يحتوي على 3 معامل للصناعات الغذائية ويضم حجرات إدارية ومخازن ودورات مياه وصالة داخلية مكشوفة – مبنى ورشة النجارة بمساحة 850 م2 يحتوي على صالة الورشة ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين – مبنى ورشة الميكانيكا بمساحة 500 م2 يحتوى على صالة الورشة ومشاحم ومخازن وحجرة بالميزانين للمدرسين – مبنى عنبر تسمين الدواجن بمساحة 200 م2 تقريباً .

ويشمل العنبر مساحة 100 م2 على نظام العنابر المفتوحة بطاقة إنتاجية للدورة الواحدة تصل إلى 1000 فرخ صيفاً و1500 فرخ شتاءً، ويشمل المبنى مخزن للعليقة وغرفة للمراقبة والإدارة ودورة مياه ومغسلة – مبنى عنبر البياض للدواجن بنفس مساحات وتوزيع فراغات عنبر التسمين والطاقة الإنتاجية للدورة الواحدة 1000 فرخ صيفاً و1500 شتاءً – مبنى عنبر الأرانب بنفس مساحات وتوزيع فراغات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية يسع إلى 50 أرنب أمهات وصغارها لكل أم من 4 إلى 12 صغير ويعمل بنظام العنابر المفتوحة – مبنى عنبر تربية البط بنفس مساحات وفراغات ومواصفات العنابر السابقة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 بطة فى الدورة الإنتاجية الواحدة.