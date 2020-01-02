بتكلفة 4.5 مليار جنيه ..وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وقنا

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر، أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري جولة تفقدية اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان، وتابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من 4 كبارى رئيسية (كوبرى علي النيل – كوبرى علي مفيض السد العالى – كوبرى الطريق الزراعى الغربى – كوبرى الزراعى الشرقي “الكورنيش”)، بالإضافة الى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق).

وأشار الوزير إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من علي جسم الخزان إلي المحور الجديد للمحافظة علي الخزان وإطالة عمره.

ولفت إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برانيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كل الأعمال خلال عامين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذي يشمل 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبري الطريق الزراعي الشرقي) و5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

الوزير يؤكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات وفقا للموعد المحدد

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كل الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد ، مشيرا إلى أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاه بعرض 2.30 م لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 م.

ويشتمل المحور على 30 عمل صناعي 14 كوبري و 16 نفق ومنها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي – نهر النيل – ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / أسوان – الطريق الزراعي الغربي – السكة الحديد – الطريق الصحراوي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وعلى هامش جولته التفقدية، قال وزير النقل أنه اعتباراً من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع : “بحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط، تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا علي النيل بنسبة تصل إلي 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري علي النيل 59 .

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم 6 محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).