بتكلفة 39 مليار جنيه.. انضمام 12 جامعة أهلية لتنسيق العام الدراسي الجديد (2022-2023)

أعلنت وزارة التعليم العالي عن توسع منظومة الجامعات الأهلية الجديدة بانضمام 12 جامعة جديدة للتعليم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2022-2023.

يأتي ذلك بعد عام من صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

معلومات عن الجامعات الأهلية الجديدة ونظام التنسيق والمصروفات

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المرحلة الأولي من الجامعات الأهلية الجديدة الـ 12 جامعة نحو 39 مليار جنيه.

وتشمل الجامعات الأهلية الجديدة : “أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بالإضافة إلي جامعة حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قنا الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية.

وستقدم الجامعات الأهلية الجديدة برامج دراسية جديدة تحاكي احتياجات سوق العمل،

واستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر المقبل، موضحا أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع.

وزير التعليم العالي الجامعات الأهلية الجديدة لاتهدف للربح والإدارة مستقلة

و قال الوزير إن الجامعات الجديدة لاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات.

واستكمل الوزير أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة.

الجامعات الأهلية الجديدة

وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا.

فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة ؛ لمواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي.

وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية. وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات الأهلية.

وأضح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي.

بتنسيق مستقل عن الحكومية وبحدود الجامعات الخاصة

واستدرك أن ذلك سيكون من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

و سيقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

ونوه إلي أن الالتحاق في الجامعات الأهلية الجديدة سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية

وفيما يتصل بمصروفات الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، أوضح المُتحدث الرسمي أن مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب.

واستكمل أن الجامعات الأهلية الجديدة لا تسعي لتحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة ، والشراكة مع الجامعات الأجنبية المُتميزة.

وكذلك دعم الجامعات الحكومية الأم، من خلال تخصيص جزء لها من صافى المبالغ المتبقية من تشغيل الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة ستقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

وصرح المُتحدث الرسمي للوزارة بأنه تمت الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية في الجامعات الأهلية الجديدة ؛ بما يساعد على تنفيذ البرامج الدراسية البينية، وتحديثها بشكل دوري، ودعم العلاقة بين البرامج الدراسية وفرص التوظيف بالسوق المحلية والإقليمية والدولية.

حيث يتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجامعة، النائب الأول هو نائب أكاديمي يشرف على عمداء القطاعات الثلاثة (الطبية، الهندسية، الأدبية والإنسانية)، ونائب رئيس الجامعة للابتكار والتوظيف، ونائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي.

الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الجامعات الحكومية

وأضاف أنه سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من الجامعة الحكومية الأم والجامعات الأخرى للتدريس بالجامعات الأهلية مما يساهم في زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس.

كما يمكن الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الدولية، وخبراء الصناعة والمجالات المهنية المختلفة من ذوي الخبرة المُتميزة لإلقاء محاضرات عامة، والمشاركة في الأنشطة العلمية المختلفة.

البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية الجديدة

وأضاف المُتحدث الرسمي أن البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2023/2022، تشمل الآتي:

جامعة المنصورة الأهلية بجمصة مدينة جمصة:

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)

كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برامج (المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات)

كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد).

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامجي (ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية)

كلية الآداب والعلوم (برنامج المساحة والجيومعلوماتية).

جامعة المنوفية الأهلية ومقرها بمحافظة المنوفية

كلية الهندسة ( برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية)

كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور

كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)

كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات المحمول)

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)

كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)

كلية الطب والجراحة تطرح (برنامج الطب والجراحة العامة).

جامعة شرق بورسعيد بمدينة سلام مصر الجديدة

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

كلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة بمدينة المعرفة

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)

كلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية التجارة تقدم برامج (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات)

وكلية الهندسة تقدم برنامجي (الميكاترونكس، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)

وكلية الحاسبات والمعلومات تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، المعلوماتية الطبية، نظم معلومات الطيران).

جامعة قنا الأهلية

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).



جامعة أسيوط الأهلية:

كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة)

كلية طب الفم والأسنان برنامج (طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج الصيدلة Pharm D

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة الطيران والفضاء، هندسة العمارة، الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، هندسة الحاسوب، هندسة البناء والإدارة، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول)

كلية الألسن واللغات (برنامج اللغة الإنجليزية، برنامج اللغة الفرنسية، برنامج اللغة الألمانية)

كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (الاقتصاد، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (علوم الحاسب، نظم المعلومات، الذكاء الإصطناعي، علوم البيانات، الحوسبة والمعلوماتية الحيوية)

كلية العلوم والتكنولوجيا برامج (تصنيع وسلامة الغذاء، الكيمياء الطبية، علوم وتكنولوجيا النانو، البيولوجيا الجزئية).

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة العامة

كلية الفم والأسنان برنامج (الطب وجراحة الفم والأسنان)

كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D)،

كلية التمريض برنامج (علوم التمريض)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برنامجي (تكنولوجيا المُختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)

كلية الهندسة برنامج (هندسة الذكاء الاصطناعي)

كلية التجارة الدولية واللغات برنامجي (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).

جامعة حلوان الأهلية

كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية برامج (المُختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي، تركيبات الأسنان، الأجهزة الطبية الحيوية)

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برنامجي (المعلوماتية الطبية، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي)

كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجي (الإعلان الرقمي، التصميم الداخلي)

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال برامج (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، معلوماتية الأعمال والتحويل الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد نظم ذكاء وتحليل الأعمال)

كلية الهندسة برامج (الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية، الأنظمة الذكية، المصانع الرقمية، العمارة والتصميم البيئي، تنسيق المواقع والتصميم العمراني

كلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية).

جامعة الإسكندرية الأهلية

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)

كلية الفم والأسنان (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)

كلية الصيدلة (برنامج الصيدلة Pharm D)

كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)

كلية علوم الحاسب والبيانات برنامجي (الأمن السيبراني، الأنظمة الذكية)

كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة).

جامعة بني سويف الأهلية

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)

كلية الفم والأسنان تقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية العلاج الطبيعي تقدم (برنامج العلاج الطبيعي)

كلية الهندسة تطرح برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة ـ التصميم المعماري والعمارة الرقمية)

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)

كلية العلوم تطرح برنامج (علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي

كلية الإعلام تقدم برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)

كلية التجارة تقدم (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)

كلية الآداب برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات)

كلية التمريض تقدم (برنامج التمريض)

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تقدم برنامج (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة)

جامعة المنيا الأهلية