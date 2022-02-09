استثمار

بتكلفة 35 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تسلم المدفن الصحي الآمن بشرم الشيخ

وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات
منتصر محمود 2:15 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 2:15 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن تسلم محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود جميع الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

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وقال وزير التنمية المحلية، إن المدفن يقع علي مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

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وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 103 ملايين جنيه ، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 4 محطات للفرز الأولي بمدن الطور – نوبيع – رأس سدر – أبو رديس بتكلفة 15 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 6 محطات وسيطة متحركة بمدن رأس سدر – الطور – أبورديس – نوبيع – دهب – أبوزنيمة وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 18 مليون جنيه.

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وأكد وزير التنمية المحلية استمرار متابعة الوزارة لجميع مشروعات البنية التحتية الجارى إنشاؤها بجنوب سيناء وباقى محافظات الجمهورية وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة حتى يتم الإنتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة.

المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ
المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ
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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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