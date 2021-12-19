أسواق عربية

بتكلفة 300 مليون دينار.. الإعلان عن مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت

سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات
منتصر محمود 2:32 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 2:32 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، أن “مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق”.

وأوضح حسين الخياط أن “المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو مترا”، لافتا إلى أنه “تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف”.

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وأضاف الخياط: “سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع”، موضحا أنه “تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص”.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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