بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. «الغضبان»: افتتاح جامعة شرق بورسعيد الأهلية 30 يونيو

تم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67% من إنشاء الجامعة التكنولوجية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67% من إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو المقبل، مشيدًا بجهود العاملين في المشروعات، ومعدلات الأعمال التي تجري ليلًا ونهارًا بمدينة سلام الجديدة.

جاء ذلك فى إطار الجوله التفقديه للمحافظ بمدينة سلام مصر، اليوم لمتابعة، سير ومعدلات العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

أكد محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، مستمعًا من المختصيين عن معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن في إنشاء الجامعتين.

يذكر أن الجامعة الأهلية تقام على مساحة 44 فدانا، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدانا، وتنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعي والمبنى التعليمي يسع 5300 طالب وطالبة، وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3.5مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.