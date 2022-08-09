بتكلفة 3 مليارات جنيه.. «التموين» تستهدف إقامة 10 صوامع في 4 محافظات بالصعيد

أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع أن وزارة التموين تستهدف إقامة 10 صوامع في محافظات (قنا وأسوان وبني سويف والوادي الجديد)، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن لاستقبال القمح من شرق العوينات، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وقال باسيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش زيارة صومعة كوم أبو راضي في بني سويف إن ذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع السعات التخزينية للأقماح 5.2 مليون طن.

وأضاف، أنه سيتم تمويل المشروع بنسبة 60% للجانب المصري و40% من الشريك الأجنبي قرض من البنك الدولي بنحو 112 مليون دولار، وسيتم طرح الصوامع قبل نهاية العام الحالي منوها بأن مدة إنشاء الصوامع تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.

وأوضح باسيلي أنه سيتم إنشاء الصوامع على نهر النيل وربطها بالنقل النهري و السكك الحديدية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية في محافظات المنوفية والشرقية والمنيا بتكلفة 368 مليون جنيه بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة متوقعا دخولها إلى العمل في موسم توريد القمح المقبل.