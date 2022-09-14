بتكلفة 270 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة بالإسكندرية لتخفيف الكثافات الطلابية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الهيئة، انتهت بالفعل خلال الفترة من 1/7/2021 وحتى 14 سبتمبر الجاري من إنشاء 38 مدرسة، بإجمالي 670 فصلا وبتكلفة تقدر بـنحو 270 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار العمل على إنشاء 23 مدرسة بإجمالي عدد فصول 398 فصلا بإجمالي تكلفة نحو 191 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وخاصة بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم الانتهاء من صيانتها وتجديديها تبلغ 26 مدرسة بتكلفة إجمالية نحو 66 مليون جنيه خلال الفترة من 1/ 7/2022 وحتى 14/9/2022، ويجري حاليا صيانة وتجديد 33 مدرسة بتكلف نحو 87 مليون جنيه.