بتكلفة 250 مليون جنيه.. إنشاء أول مستشفى متخصص لأطفال الاختلافات الخلقية بالإسكندرية

كشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مولد أول مستشفى مجانية متخصصة لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بإفريقيا والشرق الأوسط، على أرض الإسكندرية، مؤكداً أنها تضاهي المستشفيات الكبرى، بتكلفة بلغت نحو 250 مليون جنيه، بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

أضاف المحافظ خلال افتتاح المستشفى، أن مستشفى “نيل الأمل” الكائنة بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، تعد صرحا عظيما، وكانت بمثابة الحلم للكثير، مشيراً إلى أن جهود المؤسسات تكاتفت وأصبحت المستشفى حقيقة وتضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم والرعاية للمستشفى لخدمة الاطفال على مستوى الجمهورية .

وفي هذا الصدد أوضح كرام الكردي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيل الأمل، أن المستشفى تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن المستشفى تضم أكبر عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريض حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، وأول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية، وما يزيد عن 20 عيادة تخصصية وتكاملية ومركزا تأهيليا، وتبلغ سعة المستشفى 62 سريرا و3 غرف عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية.