الإسكندرية

بتكلفة 250 مليون جنيه.. إنشاء أول مستشفى متخصص لأطفال الاختلافات الخلقية بالإسكندرية

الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الاوسط
مها يونس 3:07 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 3:07 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مولد أول مستشفى مجانية متخصصة لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بإفريقيا والشرق الأوسط، على أرض الإسكندرية، مؤكداً أنها تضاهي المستشفيات الكبرى، بتكلفة بلغت نحو 250 مليون جنيه، بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

أضاف المحافظ خلال افتتاح المستشفى، أن مستشفى “نيل الأمل” الكائنة بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، تعد صرحا عظيما، وكانت بمثابة الحلم للكثير، مشيراً إلى أن جهود المؤسسات تكاتفت وأصبحت المستشفى حقيقة وتضم أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة، لافتاً إلى أن المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم كامل الدعم والرعاية للمستشفى لخدمة الاطفال على مستوى الجمهورية .

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لفتح فصل لتحلية المياه

وفي هذا الصدد أوضح كرام الكردي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة نيل الأمل، أن المستشفى تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن المستشفى تضم أكبر عناية مركزة تسع لأكثر من 40 مريض حديثي الولادة وأطفال الاختلافات الخلقية، وأول وأكبر مركز أشعة تشخيصية للأطفال، ومركز البحث العلمي ومعامل الجينات، ووحدة طب الأجنة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ووحدة العمليات الجراحية والمناظير لتقديم العمليات في كافة التخصصات الدقيقة والمستعصية، وما يزيد عن 20 عيادة تخصصية وتكاملية ومركزا تأهيليا، وتبلغ سعة المستشفى 62 سريرا و3 غرف عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة الطبية.

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يتابع أعمال تغطية مجرى مواسير الصرف الصحى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

عرض القنصلية الإنجليزية فى الإسكندرية للبيع

السيد فؤاد 9:37 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

هيئة النقل النهري توقع عقدين لتطوير التعليم والتدريب مع مركز بحوث النقل

السيد فؤاد 9:46 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

محافظ مطروح يتابع أعمال تغطية مجرى مواسير الصرف الصحى

معتز محمود 6:31 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

محافظ مطروح يوقع بروتوكول تعاون لفتح فصل لتحلية المياه

معتز محمود 5:05 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

غرفة تجارة الإسكندرية تدعو منتسبيها للحصول على لقاح كورونا الأربعاء المقبل

معتز محمود 4:58 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

مواصلة تعقيم مدارس الإسكندرية فى بداية العام الدراسي

مها يونس 2:57 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21