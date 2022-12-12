بتكلفة 21 مليون جنيه .. الشريف يفتتح  سوق الناصرية غرب الإسكندرية «صور»

افتتح منذ قليل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان ومشتملاته بتكلفة 21 مليون و300 ألف جنيه ، بحضور السفير كريستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبي، ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزراة التجارة والصناعة.

وأوضح المحافظ أن مشروع تطوير سوق الناصرية الذي تم افتتاحه اليوم هو إحدى المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية بأحياء العامرية وذلك في إطار برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه يقع على مساحة 2000م2، وشملت الأعمال تطوير السوق بتكلفة نحو 16.600 مليون جنيه، حيث تم إنشاء عدد 100 باكية تبلغ مساحة الباكية الواحدة 9 م2، وتطوير البنية التحتية بالسوق وإنشاء غرفة للخدمات لأعمال الحماية المدنية.

كما شملت أعمال التطوير تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة السوق بتكلفة مليون 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة للسوق بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مزاية علنية عامة لإستغلال عدد (70) باكية بسوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك يوم الخميس الماضي بالثامن من ديسمبر الجاري، بقيمة تأمين مؤقت نحو 500 جنيه لكل باكية ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

شارك في الإفتتاح، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والسيدة فييرا مارديني مسؤول بمشروعات الإتحاد الأوروبي، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

باكيات سوق الناصرية

سوق الناصرية

سفير الإتحاد الاوروربي