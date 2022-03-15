«بتكلفة 200 مليون جنيه».. وزير الزراعة يفتتح أحدث خطوط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بافتتاح أحدث خطوط لإنتاج اللقاحات البيطرية للدواجن بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية.

‏وقال “القصير” إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الثروة الداجنة، وفي إطار الاهتمام بالبحوث التطبيقية وما تحقق من إنجازات في قطاع الدواجن الاستيراتيجي الهام نقوم اليوم بافتتاح أحدث خطوط انتاج اللقاحات البيطرية من أجل توفيرها للدواجن بتكنولوجيا وصناعة محلية وأيدي مصرية.

وأضاف أن وزارة الزراعة ممثلة في معهد الامصال واللقاحات البيطرية أخذت على عاتقها تطوير معمل إنتاج اللقاحات للدواجن لزيادة القدرة الإنتاجية منها وذلك بهدف الحفاظ علي الثروة الداجنة في مصر وتنميتها نظراً لما تمثله من أهمية كمصدر للدخل القومي العام وايضا مصدر دخل للمزارعين والمربين العاملين في مجال الإنتاجي الزراعي وأيضا تحقيق الأمن الغذائي حيث أن منتجات قطاع الإنتاج الداجني تمثل مصدراً هاماً من مصادر الغذاء وخاصةً البروتيني والذي لا يمكن الإستغناء عنه بالإضافة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية بزيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل لشباب الباحثين والكوادر الفنية وتدريبهم على أحدث وسائل الإنتاج.

وأشاد “‏القصير” بجهود العاملين في معهد الامصال واللقاحات البيطرية، ووجه لهم الشكر، وطالبهم ببذل المزيد من أجل زيادة إنتاجية مصر من اللقاحات تواكب التطور الكبير في مشروعات الثروة الداجنة.

وقال إن الخط الجديد يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة سنويا، لتقليل الفجوة الاستيرادية، كما يدعم أيضًا التعاون مع الدول الأفريقية، كمسار مهم نظرا احتياجتهم إلى اللقاحات البيطرية.

‏من ناحيته، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن في إطار توجيهات وزير الزراعة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع نقوم اليوم بافتتاح خط الانتاج الجديد لمعهد الامصال واللقاحات والذي يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية كما يساعد الدولة في جهودها للحد من انتشار الأمراض الوبائية والسيطرة عليها وحماية الثروة الداجنة.

كما يهدف لإنتاج جرعات صغيرة لمساعدة صغار المربيين وتوفير لقاحات بأسعار إقتصادية ومتابعة الحالة الوبائية لحدوث أي تغير في عترات اللقاح وذلك لسرعة إنتاج لقاحات للتصدي للوباء الجديد وأيضا زيادة الدخل القومي للبلاد وتوفير العملات الأجنبية



وأضاف سليمان أن المعهد كأقدم معهد وطني متخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يقوم بإنتاج عدد 72 لقاح منهم عدد 43 لقاحات دواجن وعدد 29 لقاحات حيوانات المزرعة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة كما حصل المعهد على شهادات الإعتماد الدولية ويعمل المعهد على تطوير اللقاحات بصفة مستمرة طبقاً للحالة الوبائية والتطور في مسببات الأمراض وقام بانتاج عدد 18 لقاح جديدة خلال الثلاث سنوات الماضية.

‏وقال محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية، إن معهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة يقوم حاليا بإنتاج أول لقاح مثبط مصري بشري ضد فيروس مرض الكورونا( كوفيد 19) بالتعاون مع القوات المسلحة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة إيفا فارما وجارٍ إجراء التجارب السريرية على اللقاح بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.