بتكلفة 200 مليون..بدء التشغيل لعنبر الطلمبات لرافع مياه “بهيج” في برج العرب

صرح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم التشغيل الفعلي لمشروع تنفيذ عنبر الطلمبات داخل رافع مياه بهيج بالمدينة، بتكلفة تصل إلي 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن العنبر يخدم مناطق الإسكان الاجتماعي بالحيين السكنيين السادس والثامن ويعمل على رفع ضغوط المياه ببعض المناطق بالمدينة.

و قال إنه تم تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير اللازمة لخطوط وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي بالمدينة.

موضحاً أن الأعمال تتم وفقاً لبرنامج زمني وخطة زمنية تم وضعها لتشمل كافة أحياء المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تحديد ودراسة كافة النقاط الحرجة لتجمع الأمطار بالمدينة، واستعراض كافة الحلول التقليدية وغير التقليدية للتعامل مع تجمع المياه بهذه الأماكن.

مضيفاً أنه تم مراجعة موقف كافة محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدينة، والتأكيد على مدى جاهزيتها للعمل لمجابهة أي حالات طارئة قد تحدث.