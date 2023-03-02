بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. السيسي يشهد افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من مدينة المنيا حتى مدينة القوصية بطول 60 كم وبتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث تشتمل المرحلة الثانية على 6 أعمال صناعية (6 أنفاق) ليصبح الطريق بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني.

يشار إلى أن السيسي شهد اليوم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة المنيا.

يذكر أن مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي يمتد من القاهرة حتى أرقين بطول 1155 كم وبتكلفة 40.4 مليار جنيه، وهو جزء من طريق القاهرة/ كيب تاون الذي يمر بـ9 دول أفريقية ويبلغ طوله 10228 آلاف كم وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية.

وقد تم وضع خطة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني لطريق خدمة الشاحنات، وذلك ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وإزدواج 10000 كم طرق بتكلفة 300 مليار جنيه.

وتم افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من الجيزة حتى المنيا بطول 230 كم بحضور الرئيس السيسي في ديسمبر 2021.

وجاري تطوير وتوسعة ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق، حيث بلغت نسبة تنفيذ المسافة من القوصية حتى اسيوط 40% بطول 57 كم، كما بلغت نسبة تنفيذ المسافة من السباعية حتى ادفو 90% بطول 25 كم، بينما بلغت نسبة تنفيذ المسافة من ادفو حتى اسوان بطول 87.5 كم 100% للطريق الرئيسي، اما نسبة تنفيذ المسافة من اسوان حتى توشكى بطول 215 كم بلغت 35%.

كافة مراحل طريق الصعيد الصحراوي الغربي تُنفذها شركات مصرية

وكافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة، وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات

النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويدخل الطريق ضمن مجموعة الطرق التي سوف يتم تنفيذها بأنظمة النقل الذكية على الطرق ITS، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمراقبة حركة المرور على الطرق للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

والطريق هو محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.

وجميع المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، وهذا المشروع يعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.