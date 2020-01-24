بتكلفة 2 مليار جنيه.. النقل تبدأ تطوير شبكة الطرق في 11 محافظة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمقر وزارة النقل، وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص تمويل إضافي يبلغ ٢ مليار جنيه للطرق التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى والعاجلة بالمحافظات.

الاجتماع جاء فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية متكاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات.

تفاصيل الاجتماع

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج عمل اللجان المشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية والتي وجه الوزيران بتشكيلها خلال الاجتماع السابق لإجراء معاينات على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق 11 محافظة من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى.

قائمة المحافظات

وتضم قائمة المحافظات، ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط – بني سويف – الفيوم – المنيا ) وذلك للبدء الفوري في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأعمال الرصف الخاص بها، وأقر الوزيران نتائج اللجنة ، ووجها بالبدء الفوري إجراءات الطرح على الشركات لسرعة التنفيذ والإنجاز .

وصرح وزير النقل بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.

وأشار الي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تولت مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقاً للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري .

تعاون بين الوزارات

وأكد اللواء محمود شعراوي، على استمرار التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات بأعلى المواصفات وبجودة، وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض وبطرق جيدة.

وأشار شعراوي إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.