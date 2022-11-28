بتكلفة 150 مليون جنيه.. إنتاج «هيبوكلوريد الكالسيوم» بمصر للكيماويات يرى النور قريبا

طالب تقرير رقابى، صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتنفيذ مشروع إنتاج «هيبوكلوريد الكالسيوم» بتكلفة قيمتها 150 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن، بالرغم من أن إرجائه يخالف قرار اللجنة الاستثمارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الذى يتضمن طرح المشروع بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة «لايف كيميكال».

وأكد التقرير الذى اطلعت عليه « المال » أن المشروع وافقت عليه الجمعية العامة للشركة عام 2019 حيث يعتمد تنفيذه على استغلال المنتج الزائد من الكلور وتحويله إلى منتج له سوق ويجلب قيمة مضافة واستغلال الطاقة المتاحة للشركة.

فى السياق نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة جهاز شئون البيئة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد لبعض الوحدات التشغيلية فى نطاق مشروعات مكافحة التلوث « ايباب 3 » ويتم التنفيذ من خلال البنك الأهلى المصرى وتحصل الشركة على منحة بنسبة %20 من قيمة هذه القروض بالإضافة إلى سعر فائدة مميز على القرض بالجنيه المصرى 1% فوق سعر «الكوريدور» وعلى القرض باليورو %2 فوق سعر اليورو.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع توسعات وحدة معالجة الصرف الصناعى بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه وبلغ حد القرض الممنوح عن هذا المشروع نحو 25 مليونا مدة السحب والسماح 12 شهرا ويتم السداد على مدار خمس سنوات بعد انتهاء فترة السحب، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال ديسمبر المقبل عبر شركة «إيتوس».