بتكلفة 15 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير 165 فصل حصانة في القاهرة

احتفلت شركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، و ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة بإتمام مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وعلاء فتحي مدير عام شركة…

احتفلت شركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، و ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة بإتمام مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية والذي يأتي في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلاء فتحي مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر، وميما غبور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة.

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية خير وبركة من أجل تطوير 165 فصل فى 51 حضانة بإجمالي استثمارات مشتركة 15 مليون جنيه مصري.

يهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.

حيث قامت ماكدونالدز مصر بتجديد وإعادة تأهيل 165 فصل حضانة تابعة لجمعيات أهلية في المناطق الأكثر إحتياجاً في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تدريب القائمين على رعاية الأطفال ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الاستثمار في البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات.

ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بفكر تنموي وتقديم الجانب النفسي للأطفال لتحديد القدرات التي يمتلكها والتي من الممكن أن تكون فرصة للاكتشاف المبكر لأي صعوبات لديهم ليكون التدخل أكثر سهولة وأهمية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة لجهودهما في تطوير الحضانات، معربة عن أملها في استمرار الجهود لتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية.

وقال علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر قائلا “نفخر بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة الذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة على مدار ال26 سنة الماضية.

فهذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر التي ترتكز على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية لتنمية المجتمعات التي تعمل بها والتي تولي اهتماماً خاصاً بالطفل والمبادرات التي تكون لها تأثير إيجابي على تحسين معيشة الأطفال.”

وأضاف فتحي “استطعنا من خلال هذا المشروع الوصول لأكثر من 2400 أسرة ونجحنا في تحقيق خطوة هامة في تهيئة المناخ التعليمي المحيط بالطفل، وذلك عن طريق خلق بيئة تعليمية تتوافر بها أنشطة ملهمة ووسائل تعليمية هادفة ومبتكرة تساهم في تطوير مهارات الأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات وتحفيز قدرتهم على الإبداع. “

هذا التعاون تضمن تطبيق مناهج ونظم تربوية حديثة وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي السليم للطفل.

ولم يقتصر المشروع على الأطفال فقط، بل شمل تدريب وتوعية 365 من الميسرات ليتعرفوا على خصائص نمو الطفل فى مرحلة الحضانة، وتحديد سبل التعامل مع الأطفال بطرق وأساليب تتناسب مع الفروق الفردية.

كما يتضمن المشروع تدريب جزء من الميسرات على استقبال أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحضانات تماشياً مع اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لدمجهم في المجتمع وتطوير قدراتهم.

وقالت نيفين الابراشى، مؤسس ورئيس مجلس ادارة جمعية خير وبركة “يعد هذا المشروع إنجازا هاما لخير وبركة؛ يتجلى فيه تكامل مجهودات مثلث النجاح بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة مانفودز- ماكدونالدز مصر، والجمعية”.

وأضافت: “أن هدفنا الرئيسي هو تحقيق الاستدامة وخلق بيئة صحية للطفل، لذلك قمنا بعمل تدريبات وجلسات توعية وزيارات دعم فني وتوجيه للميسرات والمعلمات والأمهات وكافة المتعاملين مع الأطفال بل والقائمين على إدارة الجمعيات الأهلية. فقد قمنا بالاستعانة بمجموعة متنوعة من الخبراء والاستشاريين البارزين.

فضلا عن هيئات متخصصة مثل كاريتاس مصر وأساتذة كلية التربية للطفولة المبكرة – جامعة الإسكندرية من أجل بناء قدرات مقدمي الخدمات والمستفيدين في مجالات عدة من بينها التعرف على سيكولوجية نمو الطفل، التربية الإيجابية، نواتج التعلم والتطوير، التغذية الصحية للأطفال، الإسعافات الأولية، التعلم القائم على اللعب وغيرها.

جدير بالذكر أن شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر هي من أولى شركات القطاع الخاص التي ولت اهتماماً خاصاً بملف التعليم والتنمية المبكرة للطفل.

حيث تبنت ملف تحسين البيئة المحيطة للطفل ومن أهم هذه المبادرات مشروع تطوير عزبة خير الله والذي يهدف إلى تنمية المجتمع المحلي وتطوير العشوائيات من خلال التركيز على دعم العملية التعليمية وتحسين الظروف المعيشية للإنسان.

بالإضافة إلى مبادرات دعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في مختلف المحافظات ونشر الوعي عن مرض التوحد.