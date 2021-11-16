بتكلفة 1.6 مليار جنيه .. محافظة البحيرة : رصف أكثر من 1000 طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم خلال الثلاث سنوات فقط رصف أكثر من 1000 طريق داخلي بالمدن والمراكز والقرى بأطوال 1100 كيلو متر والتي تتجاوز تكلفتها 1.6 مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق، كما جاري إنشاء 14 كوبري بمحافظة البحيرة بتكلفة 1.3 مليار جنية، حيث تم الإنتهاء من البعض وجاري الإنتهاء من البعض الآخر، بالإضافة إلى إنشاء المحور الرابط بتكلفة 4 مليار جنيه.

مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى.

وأشار المحافظ أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، مشيرا إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مؤكدا أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تتجاوز 73 مليار جنيه.

كما أنه جاري إنشاء محور المحمودية بطول ٥٥ كم تمر بداخل 4 مراكز بالمحافظة، والذى سيعد نقلة نوعية وحضارية وشريان جديد لربط محافظات الدلتا وتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي.