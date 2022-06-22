بتكلفة 10.4 مليون دولار .. المنطقة الحرة بالإسماعيلية توافق على 9 مشروعات

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على 9 مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية تقدر بـ 10.4 مليون دولار بإجمالى رأسمال يصل إلى 7.3 مليون دولار.

وتشمل أنشطة تلك الاستثمارات في عدة مجالات مختلفة منها تصنيع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وصناعة النسيج والملابس الجاهزة ومجال البرمجيات والأجهزة الإلكترونية ومجال الخدمات البترولية ومجالات تصنيع الغزول والفيبر واللباد والبوست والشاسيهات الخاصة بالمراتب.

كما تُوفر المشروعات الجديدة فرص عمل للشباب لعدد 438 عاملا مصريا و 45 عاملا أجنبيا.

وخلال الاجتماع عرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية البيان الختامي للمنطقة، حيث بلغ عدد المشاريع 122 مشروع بالمنطقة بعد التوسع و إضافة 35 فدان للمنطقة بإجمالى رؤوس أموال 783 مليون دولار أمريكى بإجمالي تكاليف استثمارية 1098 مليون دولار أمريكى بحجم صادرات 558 مليون دولار .