بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد محور ديروط على النيل

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ورئيس هيئة الطرق والكباري، معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه.

ويبلغ طول المحور 29 كم وعرضه 21 مترا بواقع عدد 2 حــارة مـرورية بعرض 7,5 متر لكـل اتجـاه، كما يشمل عدد 16 عملا صناعيا وتشمل 12 كوبري منها 3 رئيسية .

كباري على النيل

وهي كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري علي ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) ؛ وعدد 4 أعمال صنـاعي (3 بربخ مخارات سيول – 1 نفق) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول، لافتا إلى أن كوبرى النيل يبلغ طوله 865 مترا .

وأكد الوزير أن المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي ( القاهرة – أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط..

محور سمالوط

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالــــوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترا وعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7,5 متر لكـل اتجـــــاه، ويشمل عدد 30 كوبري منها 4 رئيسية.

وهي ( كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل –كوبري علي ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي .

وعدد 43 عملا صنـاعيا ( 26 كوبرى – 17 نفق ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 30 يونيو، والذي سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة – أسيوط ) الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالو.



وعلى هامش جولته التفقدية قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية، أنه إعتباراً من 2014/6/30 و في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر.

يأتي ذلك تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط، حيث تم التخطيط لإنشاء (21) محورا جديدا علي النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشائها ( 38 كوبري ) ليصل إجمالي الكباري علي النيل ( 59 كوبري .

افتتاح 7 محاور على النيل

وتم الانتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محاور على النيل وهي « تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا» وجارى تنفيذ عدد (8) محاور ( حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محاور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج ) بالإضافة إلى استكمال عدد (2) محور (طما – جرجا ».

في نفس الوقت تفقد المحافظ محطة المنيا للسكك الحديدية وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتابع الوزير مستوى الخدمة المقدمة وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر ووجه خلال الجولة بمراجعة تاريخ صلاحية كافة طفايات الحريق بالمحطة وتغيير عدد من اللوحات الإرشادية لتكون بشكل فني وجمالي أفضل مع الاهتمام بأعمال البنية التحتية بها، مؤكدا أن الجميع يجب أن يتسابق على خدمة الراكب وتقديم كافة التسهيلات له.

وفي لقائه مع عدد من الركاب أكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية لتصبح هيئة السكك الحديدية في مصاف الهيئات المتميزة والناجحة التي تقدم خدمة مميزة تليق بعراقتها كواحدة من أقدم هيئات السكك الحديدية في العالم.