بتكلفة 1.5 مليون دولار.. «ديجيتال بلانتس» تتعاقد على تأمين 13 مستشفى أورام إلكترونيًا

تعاقدت شركة «ديجيتال بلانتس» لحلول أمن المعلومات على تأمين وتشغيل أجهزة العلاج بالإشعاع لـ 13 مستشفى أورام حكومى على مستوى الجمهورية وانتهت فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى لـ 4 منهم.

قال أحمد حنفى الرئيس التنفيذى للشركة إن المشروع يتضمن ثلاث مراحل ويتم بالتعاون مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة فى البرمجة والحلول التقنية، مبينا أن تكلفة منظومة التأمين الإلكترونى للمشروع تقدر بنحو 1.5 مليون دولار بينهم 500 ألف للمرحلة الأولى .

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن «ديجيتال بلانتس» حصلت على مهمة تنفيذ المشروع من خلال بروتوكول تعاون أبرمته مع الشركة السويسرية ووزارة الصحة، لافتا إلي أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الربع الأول من 2023.

يذكر أن «ديجيتال بلانتس» تأسست عام 2018 وتعد وكيلا لأكثر من علامة تجارية عالمية فى حلول أمن المعلومات.

وتمتلك الشركة 3 فروع فى مصر والإمارات وإنجلترا وتخطط لافتتاح اثنين جديدين فى السعودية والإمارات ليرتفع إجمالى العدد إلى 5 خلال العام المقبل.

وكانت «ديجيتال بلانتس» تعاقدت فى وقت سابق على تنفيذ أعمال الربط والتأمين الإلكترونى لمشروع المونوريل بغرفة التحكم الرئيسية ضد الهجمات الإلكترونية على مرحلتين بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة فى الهندسة والمقاولات والمنفذة للقطار، تضم الأولى 22 محطة وتم الانتهاء منها فى أغسطس الماضى على أن تشمل الثانية 12 أخرى وتكتمل خلال 2023.