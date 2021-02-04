بتكلفة مليار و26 مليون جنيه.. وزير النقل يتفقد مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية اليوم الخميس لمتابعة المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية.

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ مشروع إنشاء ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10 كم وبتكلفة بلغت مليار و26 مليون جنيه والذي يشمل أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25 م وطبان مرصوف بعرض 1 م لكل اتجاه بعدد 3 حارات، وكذلك إنشاء 12 كوبرى علوى واستكمال كوبرى قائم وإنشاء 9 أنفاق بالإضافة إلى أعمال الحمايات.

وأكد وزير النقل على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30 يونيو القادم خاصة مع اهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي (أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور / جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي) بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لانشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

زيادة رحلتين يوميا لقطارات السكة الحديد من القاهرة لكفر الشيخ والعكس

وفي سياق آخر، وجه الوزير مسئولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.