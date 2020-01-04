بتكلفة مليار دولار.. إنشاء أكبر محطة عالمية لمعالجة مياه الصرف ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد -اليوم السبت- عن بدء العمل في مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، وهي الأكبر في العالم من نوعها.

وتُعد محطة المعالجة أحد مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذي يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بتكلفة مليار دولار.

بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوم

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، وستُعد الأكبر على مستوى العالم.

سيتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة 330 ألف فدان شرق قناة السويس، إضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى)، والذى من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات.

ومن المزمع أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة تصل إلى 40,2 ألف فرصة مقسمة على مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.