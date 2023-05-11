بتكلفة مليار جنيه.. التجارة الداخلية: وضع حجر أساس أول مستودع استراتيجي بالسويس

قال الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم بداية من الشهر المقبل وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وقال عشماوي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا ، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 7 مستودعات استراتيجيه، مشيرا إلى أن مصر بها 1600 مخزن على مستوى الجمهورية.

وأضاف: “نسعى لزيادة المساحات التخزينية للسلع التموينية سواء المجففة أو المبردة أو المجمدة”، مشيرا الى أنه يتم طرح 32 سلعة على المقررات التموينية بقيمة 40 مليار جنيه سنويا.

وأوضح عشماوي أنه سيتم إنشاء 3 مستودعات استراتيجية، بالتعاون مع مطورين في محافظات الأقصر والفيوم والشرقية لزيادة المساحات التخزينية، كما سيتم في المرحلة الثانية طرح إنشاء 3 مستودعات أخرى.

وتابع أن ذلك بالتزامن مع وجود 75 صومعة على مستوى شركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع لتقليل الهادر من السلع مما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية في مصر.