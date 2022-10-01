بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه.. وزير قطاع الأعمال العام يفتتح المرحلة الأولى لتطوير فندق رومانس

افتتح المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المرحلة الأولى من تطوير فندق رومانس، المملوك لشركة مصر للسياحة، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق؛ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة حوالي 56 مليون جنيه.

وأجرى الوزير والمحافظ جولة داخل الفندق؛ لمتابعة أعمال التطوير المنفَّذة خلال الفترة الأخيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق،

وعادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، وياسر سرور مدير فندق رومانس الإسكندرية.

وأكد المهندس محمود عصمت الموقع المتميز الذي يتمتع به الفندق، مشيدًا بمستوى وشكل التطوير الذي شهده الفندق، وموجهًا الشكر لكل القائمين على المشروع والجهود المبذولة.

كما أكد الحرص على تنمية وتطوير المنشآت السياحية والفنادق التابعة للوزارة المتنوعة في درجاتها الفندقية.

وتضمنت أعمال التطوير تدعيم أساسات الفندق والواجهة ومدخل الفندق ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي للفندق،

ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات لتسَع 250 فردًا، ملحق بها عدد 2 قاعة صغيرة vip، كما تم تطوير وتجديد قاعة المؤتمرات بالدور الأول في الفندق والمنطقة المُطلة على البحر مباشرة لتصبح الطاقة الاستيعابية للقاعة 250 فردًا، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق.

أما أعمال التطوير المستقبلية فتشمل إنشاء حمام سباحة بالدور السادس على البحر، وقاعة حفلات بالدور الثالث تسَع عدد 800 فرد، ومنظومة التكييف بإجمالى تكلفة استثمارية 40 مليون جنيه.

يشار إلى أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناحًا بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقًا، وجراجًا يسَع 200 سيارة.