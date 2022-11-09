بتكلفة تتخطى 73 مليون جنيه.. الانتهاء من أعمال رصف 4 طرق واستكمال 4 أخرى بالبحيرة

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة المهندس فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف الطرق خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم الإنتهاء من أعمال رصف 4 طرق وجاري نهو الأعمال بـ 4 طرق بتكلفة إجمالية بلغت 73 مليون و257 ألف جنية وذلك على النحو التالي :

إستكمال رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بطول 3 كم بتكلفة 7.5 مليون جنية، وإستكمال طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية بطول 2 كم وطريق الريكو المركب بداية من الكوبري وحتى المقابر بطول 1 كم بتكلفة 10 مليون جنية.

كما تم رصف طريق الكوم الأخضر بطول 4 كم بتكلفة 12.3 مليون جنية، كما أنه جاري إستكمال جسر ترعة الرشيدية ( طريق الموقف الجديد ) برشيد بطول 1.7 بتكلفة 3.758 مليون جنية.

كما يجرى إستكمال طريق شبراخيت / إيتاي البارود بطول 750 متر بتكلفة 17 مليون جنية، وجاري العمل بطبقة الأساس بطريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعي من كوبري التوفيقية بمدينة شبراخيت ومدينة الرحمانية بطول 4.8 بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنية.

كما أنه يتم إستكمال جسر مصرف شبراخيت بطول 1 كم بتكلفة إجمالية 2.868 مليون جنية، بالاضافة الى إستكمال جسر ترعة الخندق الشرقي بمدينة إيتاي البارود 1.2 بتكلفة 7 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظ البحيرة لانهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.