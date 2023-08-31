بتكلفة بين 4 - 5 مليارات جنيه.. «السكر والصناعات التكاملية» تتفاوض مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع ورق في قنا

أكد اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجري الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لانشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة ألبجاس “مصاص القصب”.

وقال البديوي خلال جولة تفقدية اليوم على مصانع الشركة في الحوامدية أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى ان مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.

واضاف البديوي أنه جاري التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج البيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح البديوي أنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان ، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه.

ولفت البديوي إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر ،ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.