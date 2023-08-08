بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.. افتتاح خط إنتاج غسالات أطباق بأيادي مصرية في السخنة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني Midea داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.

بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك، وذلك استكمالاً لنجاح الجولة الترويجية لوفد الهيئة للصين مايو الماضي، والتي تضمنت زيارة المقر الرئيسي لشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية.

والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للتصدير للسوق المحلي والخارجي.

وخلال الاحتفال بتدشين خط الإنتاج الجديد للشركة في توسعاتها داخل المنطقة، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية، عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق خاصةً في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع العديد من دول العالم،

مؤكدًا على مواصلة تقديم المنطقة الاقتصادية الدعم الكامل لجميع المستثمرين العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية قائلاً: أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية، وتواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع من زيادة صادراتها للأسواق المجاورة، نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية المتواجد بها المصنع،

مشيراً إلى المحادثات مع الجانب الصيني الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي، فضلاً عن أن المصنع الجاري سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاه الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.

من جانبه أبدى عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وإفريقيا، ووكيل ميديا-مصر، اعتزازه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استثمرت الشركة 137 مليون دولار كرأس مال مدفوع، فضلًا عن حصول الشركة على الرخصة الذهبية يوليو الماضي لحجم استثمارات بلغت 110 مليون دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90% منها للتصدير، وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع، كما تدرس الشركة تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر، معلناً عن افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية، حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري.

في ذات السياق، أعربت نانسي سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا-مصر عن سعادتها بالدعم الكامل الذي تتلقاه تيدا مصر من المنطقة الاقتصادية وكذا الدعم للاستثمار الصيني، مما يعزز بقوة تواجد هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات الصناعية، لافتة إلى التوافق مع إدارة المنطقة الاقتصادية في خططها الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات بالمطور الصناعي تيد فضلاً عن تشجيع الشركات الموجودة بإقامة توسعات لها في السخنة، والعمل أيضاً على استهداف السوق المحلي وتلبية احتياجاته من مستلزمات ومنتجات من مثل هذه المشاريع.

يذكر أن المصنع الخاص بشركة ميديا الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بدأ إنشاؤه في عام 2021 على مساحة 60 ألف م2، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، وبدأ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بالمصنع مارس الماضي لتبلغ الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، حيث وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.