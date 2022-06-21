بتكلفة استثمارية 10.3 مليار جنيه.. «السعودية المصرية للتعمير» تطلق مشروع «Central» في قلب القاهرة الجديدة

استكمالًا لسلسلة نجاحاتها الكبيرة في قطاع التطوير العقاري على مدار ما يقرب من نصف قرن، شيّدت خلالها الشركة “السعودية المصرية للتعمير” أكبر المشروعات العقارية في ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة، أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها العقارية “Central” والذي يقع في قلب القاهرة الجديدة، وهو المشروع رقم (50) ضمن مشروعات الشركة.

ويعدّ “Central” أحدث مشروع إداري تجاري متعدد الاستخدامات، يلبي كل احتياجات رجال الأعمال، وعشاق التسوق، ومحبي الترفيه والانطلاق،

حيث يضم أشهر العلامات التجارية وأفضل المطاعم العالمية، تحت سقف واحد، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 10.3 مليار جنيه، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 160 ألف متر مربع، ومساحة الأرض حوالى21 فدانًا.

عبقرية المكان

يقع “Central” في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية بالقاهرة الجديدة وأكثرها تميزًا، حيث يتمتع بإطلالة بانورامية على المحاور الرئيسية الثلاثة للقاهرة الجديدة؛ التسعين الشمالي والجنوبي، ومحور محمد نجيب، بحيث يلبي احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال والزوار.

“Central“ يلبي احتياجات مليون نسمة

وفقًا لأحدث الدراسات السوقية التي أجريناها في الشركة السعودية المصرية للتعمير، للتأكد من جدوى المشروع وقدرته على تلبية احتياجات قاطني القاهرة الجديدة والشركات العاملة بها، فإن المشروع يخدم أكثر من مليون نسمة تسكن هذه المنطقة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 6 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

المواصفات

يضم “Central”عددًا كبيرًا من الوحدات التجارية والإدارية ذات المساحات المختلفة، حيث تتراوح مساحات الوحدات الإدارية من 114 مترًا مربعًا حتى 490 مترًا مربعًا، تم تصميمها وفقًا لأحدث نظم تصميم الوحدات الذكية المستخدمة عالميًّا،

وتدعيمها بأحدث أنواع البنية التحتية التكنولوجية ووسائل الاتصال؛ بالإضافة لساحة انتظار سيارات كبيرة تم تصميمها على 3 أدوار تحت الأرض بكامل مساحة المشروع، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الزوار والعاملين والملاك.

ووفقًا للتصميمات الهندسية فمن المتوقع أن تستغرق أعمال إنشاءات المشروع حوالي 4 سنوات.

أنظمة السداد

تطرح الشركة “السعودية المصرية للتعمير” مشروع “Central” بمقدم 10%، وأنظمة سداد تصل الى 6 سنوات.

تصميم استثنائي

تحرص الشركة السعودية المصرية للتعمير على أن تكون مشروعاتها دائمًا بمثابة أيقونات عقارية بارزة ومبتكره، لذلك تتعاقد دائمًا مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية ذات السمعة الطيبة والتاريخ المشرف،

ومنها مكتب WATG المعماري البريطاني الشهير أبرز مكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية، والذي وضع التصميمات الهندسية للمشروع،

وهي تصميمات ذات طابع عصري ذكي توفر كل الخيارات من المساحات التي يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل، مع إمكانية الوصول من جزء إلى آخر بمنتهى السهولة.

وذلك بالإضافة لمكتب RMC وهو مكتب محلي متخصص أيضًا في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية، وكذلك شركة GLEEDS المتخصصة في مجال العقارات والبناء كاستشاري التكلفة للمشروع،

ومكتب ICE المكتب الدولي للتجارة والهندسة كاستشاري تصميم الطرق الداخلية، وشركة SAVILLS العالمية الرائدة في تقديم الخدمات العقارية كاستشاري الأبحاث في مجال السوق العقاري، وأخيرًا مكتب DECIPHER كاستشاري السياسة التأجيرية.

أعلى معايير الجودة وفقا للأكواد الإنشائية

تم تصميم المشروع وفقًا للأكواد الإنشائية العالمية، والتي تطبق أعلى معايير الجودة، والبنية التحتية الذكية، من خلال تصميمات هندسية ذكية توفر خيارات متعددة من مساحات يمكن إعادة تقسيمها واستغلالها بالشكل الأمثل للمشروع.

الشركة السعودية المصرية للتعمير

تعد الشركة السعودية المصرية للتعمير واحدة من أكبر وأعرق الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث تأسست في عام 1975، بموجب اتفاقية دولية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية.

وعلى مدار أكثر من 47 عامًا كاملة. قدمت الشركة نخبة متميزة من أرقى المشروعات العقارية السكنية والإدارية والتجارية والسياحية التي تلبي كل الاحتياجات وترضي مختلف الأذواق، ويتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية.