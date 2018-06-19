بتغلبها على بولندا.. السنغال تحقق أول فوز أفريقي بالمونديال

علي المصري كسر المنتخب السنغالي، سلسلة النتائج السلبية للمنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، بتحقيق فوز ثمين على بولندا بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أتكريت أرينا"، في ختام لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات. وجاء هدفي السنغال…

علي المصري

كسر المنتخب السنغالي، سلسلة النتائج السلبية للمنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، بتحقيق فوز ثمين على بولندا بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أتكريت أرينا”، في ختام لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء هدفي السنغال عن طريق تياجو كيونيك، مدافع بولندا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، ومباي نيانج في الدقيقة 60، فيما أحرز كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 86.

وحقق المنتخب السنغالي الفوز الأول لمنتخبات أفريقيا في هذا المونديال، بعد سقوط مصر ونيجيريا والمغرب وتونس في فخ الخسارة خلال لقاءات الجولة الأولى.

بتلك النتيجة يحتل منتخب اليابان المركز اﻷول في المجموعة الثامنة بفارق اﻷهداف عن السنغال، ولكل منهما ثلاثة نقاط، فيما يأتي منتخبا كولومبيا وبولندا في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب بدون رصيد من النقاط.