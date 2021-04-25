بتعاملات 45 مليون جنيه.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارتهم غير المشروعة في المخدرات بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

واتخذت إدارة مكافحة المخدرات، تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بينهم خمسة يوجد لهم معلومات جنائية -مقيمين بنطاق محافظات “القاهرة، القليوبية المنوفية.

كانت التحريات قد كشفت أن المتهمين يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وكشفت التحريات عن إنشائهم الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 45 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.