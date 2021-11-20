بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 14 شخصًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة تجارتهم في المخدرات، بتعاملات بلغت 200 مليون جنيه.

وكشفت القضية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بعدما اتضح أن المتهمين يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، وتجارة 5 منهم في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

واتضح محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.