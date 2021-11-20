لايف

بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال

من حصيلة تجارة المخدرات.
أماني عوض 12:45 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21 12:45 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على 14 شخصًا كونوا تشكيلًا عصابيًا لارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة تجارتهم في المخدرات، بتعاملات بلغت 200 مليون جنيه.

وكشفت القضية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، بعدما اتضح أن المتهمين يوجد لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح، وتجارة 5 منهم في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على السواحل

واتضح محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اقرأ أيضا  وزارة التضامن: رئيس وحدة سودة الاجتماعية بالشرقية لم يعتد على طفل من ذوي الإعاقة

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تاج الدين: دواء كورونا المصري يعالج بعض الحالات المصابة وسيتم تصنيعه بعد استلام المواد الخام (فيديو)

محمد مجدي 12:22 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الأحد 21-11-2021 في مصر.. أمطار رعدية

دعاء محمود 12:14 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 21-11-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

الصحة: تسجيل 902 إصابة بفيروس كورونا و61 وفاة

المال - خاص 11:50 م, السبت, 20 نوفمبر 21

تحذير من الأرصاد الجوية : الأمطار الرعدية الغزيرة تزداد في الإسكندرية وتأثيرها يمتد لشمال الدلتا

دعاء محمود 11:34 م, السبت, 20 نوفمبر 21

السيطرة على حريق سيارة أعلى دائري المريوطية (صور)

أماني عوض 11:23 م, السبت, 20 نوفمبر 21