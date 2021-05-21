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بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

ضبطتها مباحث الأموال العامة.
أماني عوض 8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21 8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21

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اتخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد شخص من محافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، بعد تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات بمجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.

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وأضافت التحريات أن المذكور سحب تلك المبالغ لبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون -إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه- تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية.

ولفتت التحريات إلى أن المتهم قصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

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وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 150 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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