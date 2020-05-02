بتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب

اكتشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال لأحد تجار المخدرات، في محاجر إنتاج واستخراج الطوب بمحافظة المنيا، بلغت قيمة التعاملات فيها 123 مليون جنيه.

غسل أموال المخدرات

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية -مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا.

وأكدت التحريات أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وأشارت إلى أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة في مجالات عديدة.

التجارة في إنتاج الطوب والحفارات

وبين المجالات التي اتخذها لغسل الأموال؛ محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

التحفظ على ممتلكات بقيمة 123 مليونًا

وقدرت تلك الممتلكات حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 123 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.