بتعاملات 11 مليون ريال سعودي.. كشف 7 قضايا تجارة عملة (صور)

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن 7 قضايا تجارة عملة وتحويلات مالية غير المشروعة في المحافظات، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد، بتعاملات بقيمة نحو 11 مليون ريال سعودي، وعملات أجنبية أخرى.

تجميع أموال المصريين بالخارج

في الجيزة، ألقت القبض على صاحب معرض للأدوات الكهربائية يوجد له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح- بعد معاودة نشاطه بمجال تحويل الأموال، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، يعملون بمجال الشحن البري للبضائع.

وأكدت التحريات أنهم يجمعون مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي، مع إرسالها للمتهم من خلال سائقي سيارات الشحن البري.

وعلى الجانب الآخر، يستبدل المتهم تلك العملات إلى المحلية، وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات، مضيفًا أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ 800 ألف ريال سعودي.

تجارة عملة في المحافظات

وفي الإسكندرية، ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية -مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول- بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون.

وكشفت التحريات أنه أنشأ موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، لاستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد، وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، مضيفًا أنه اشترك في عمليات التحويلات مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، لافتًا إلى أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي مليوني جنيه مصري.

وبالشرقية، ضبط عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة، بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية من البنوك المختلفة.

فضلًا عن توفير العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي واتضح أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 300 ألف ريال سعودي.

وألقي القبض أيضًا في ذات المحافظة، على شخصين يتاجران بالعملة الأجنبية، واتضح أن حجم تعاملات أحدهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 700 ألف ريال سعودي، والآخر بلغت 850 ألف ريال سعودي.

ضبط أجانب يتعاملون بنظام المقاصة

وبالقاهرة، ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية، ولآخر معلومات جنائية، بعد اكتشاف تجارهم في العملة، وتحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، واستخدامهم سيارة مملوكة لأحدهم في ذلك النشاط المؤثم بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهم أثناء تعاملهم بالنقد الأجنبي بمنطقة عابدين بالقاهرة، والسيارة المشار إليها، وبحوزتهم عملات أجنبية، محلية”، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة.

وألقي القبض على شخص آخر يحمل جنسية أجنبية -مقيم في النزهة- بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية.

وأمكن ضبطه أثناء التعامل بالنقد الأجنبي بداخل محل إقامته، وعثر بحوزته عملات “أجنبية – محلية”، وهاتف محمول.

وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية، والمحادثات الصوتية على برنامج “واتس آب” الدالة على نشاطه، واعترف في التحقيقات.