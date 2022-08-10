بتعاملات 100 ألف دولار.. سقوط عصابة تخليق وترويج العملات الافتراضية في الجيزة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها في محافظة الجيزة، بعد التستر خلف محل بيع مستلزمات أجهزة الكمبيوتر، بتعاملات تجاوزت 100 ألف دولار.

عصابة العملات الافتراضية تتستر خلف محل كمبيوتر

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخصين -مقيمين بمحافظة الجيزة- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في بيع وشراء العملات الإفتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها.

واتضح من التحريات أن العصابة استأجرت محلًا تجاريًا بمنطقة العجوزة بالجيزة، بزعم بيع مستلزمات الكمبيوتر وإتخاذه ستارًا لنشاطهما الإجرامي في تخزين وتسويق المعدات والأجهزة اللازمة لتخليق العملات الرقمية، واستئجارهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستخدامها مقرًا لوضع أجهزة الحاسب الآلي وتشغيلها كمزرعة تعدين لتخليق العملات الإفتراضية المشفرة لإعادة بيعها للمواطنين، وتجهيز الشقة بأجهزة تبريد ووصلات كهربائية لسرقة التيار الكهربائي.

المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبتفتيش المتجر المشار إليه أمكن ضبط 3 أجهزة حاسب آلي، جهاز “لاب توب” تستخدم في عمليات تعدين العملات الإفتراضية، 10 قطعة كارت شاشة تستخدم كإحدى مكونات شبكة التعدين، هواتف محمولة ماركات مختلفة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبتفتيش الشقه الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور تبين وجود ثلاث غرف مجهزة كمزارع تعدين للعملات الإفتراضية، وعثر بداخلها على 3 منصات إلكترونية كبيرة الحجم تحوي 45 كارت شاشة يستخدم فى زيادة قدرة التعدين وتخليق العملات الرقمية، 10 مزودات طاقة كهربائية خاصة بأجهزة التعدين، كمبيوتر بمشتملاته، 10 أجهزة تبريد كهربائية، إضافة إلى كمية من الوصلات الكهربائية لتوصيل وربط مكونات شبكة التعدين بالتيار الكهربائي العمومي بطريقة غير مشروعة، نظرًا لحاجة تلك الأجهزة إلى قدرات كهربائية كبيرة من التيار الكهربائي، وتهربهما من دفع المبالغ المالية المستحقة للدولة عن إستهلاك التيار الكهربائي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين وجود محفظة مالية بمنصة بداخلها مبلغ 40 ألف دولار أمريكي بحساب أحد المتهمين، العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الإفتراضية بقيمة 60 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطهما الإجرامى في تعدين تلك العملات، الحاسب الآلي يحوى على برامج خاصة بعمليات التعدين، وكذا محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم العملات الرقمية المشفرة “الإفتراضية” لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.