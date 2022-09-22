«بتزوير المحررات الرسمية».. سقوط المتهمين بالنصب على راغبي الوظيفة الحكومية

توصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج- ارتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة موظف في إحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من مواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بإحدى الجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته بطاقة رقم قومي باسمه، كارنيه باسمه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية “مزورين”، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، هاتف محمول.

وبتطوير مناقشته اعترف بتحصله على المستندات المزورة من شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- من خلال تطبيق “واتس آب”.

وحددت الأخير (شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وأنه وراء تزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات من خلال تطبيقي (واتس آب، تيليجرام) واستخدام محافظة إلكترونية لاستقبال تحويلات مالية.

وتبين استئجار إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق في محافظة الجيزة، واتخاذها وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلي، والطابعات التي تستخدم بعمليات التزوير.

وأمكن ضبطه وبحوزته عدد من أختام شعار الجمهورية “مقلدة” منسوبة للعديد من الجهات، عدد من الأوراق والمستندات والمحررات المزورة والمعدة للتزوير، الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام وإصطناع المحررات المزورة، 2 هاتف محمول.

وبفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على برامج وصور ومحادثات نصية وصوتية بينه وعملائه تؤكد على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.