بتروناس تبيع نصف وحدات البوليمرات إلى أرامكو السعودية

رويترزقالت بتروناس كيميكالز جروب الماليزية، اليوم، إنها تعتزم بيع 50% من وحدتها لإنتاج البوليمرات إلى أرامكو أوفرسيز هولدنجز كوأوبراتيف المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية مقابل 900 مليون دولار.وتنبع الصفقة من رغبة في المشاركة في تحمل مخاطر المشروع في ظل خطط لأرامكو السعودية لاستثمار 7 مليارات

رويترز



قالت بتروناس كيميكالز جروب الماليزية، اليوم، إنها تعتزم بيع 50% من وحدتها لإنتاج البوليمرات إلى أرامكو أوفرسيز هولدنجز كوأوبراتيف المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية مقابل 900 مليون دولار.

وتنبع الصفقة من رغبة في المشاركة في تحمل مخاطر المشروع في ظل خطط لأرامكو السعودية لاستثمار 7 مليارات دولار في مصفاة نفط ومشروع بتروكيماويات لبتروناس في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وقالت بتروناس كيميكالز جروب، وهي إحدى وحدات بتروناس الماليزية النفطية الحكومية، في بيان “لا يزال المشروع في مرحلة الإنشاءات وستبقى المخاطر مرتفعة حتى استكماله في 2019”.

وتأتي الصفقة في أعقاب اتفاقية وقعت في فبراير الماضي ستستحوذ بموجبها أرامكو أوفرسيز على حصة قدرها 50% في مصفاة ووحدة تكسير من بتروناس للتكرير والبتروكيماويات.

وبموجب صفقة البوليمرات، ستورد أرامكو السعودية ما يصل إلى 70% من الخام الذي تحتاجه المصفاة ووحدة التكسير، وهو ما سيسهم في ضمان إمدادات مستدامة من اللقيم لوحدة إنتاج البوليمرات.

وقالت بتروناس كيميكالز جروب إن البيع سيتيح لها خفض ميزانية الإنفاق الرأسمالي، ومرونة مالية للمضي قدما في مشروعات استراتيجية أخرى لتحقيق نمو، ويسهم في إقامة تعاون استراتيجي مع أرامكو السعودية في المستقبل.

وفي مايو الماضي، قالت الشركة لرويترز إنها تتطلع لزيادة كبيرة في إنتاج الكيماويات المتخصصة لتلبية الطلب في أسواق إقليمية جديدة والاستفادة من هوامش أرباح مرتفعة.



وقالت بتروناس كيميكالز جروب إن البيع لن يكون له أي أثر فعلي على أرباحها للسنة المالية التي تنتهي في ديسمبر 2017.