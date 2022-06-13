بتروناس الماليزية تتطلع لزيادة الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعى في مصر

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع تنجكو محمد توفيق رئيس مجموعة بتروناس الماليزية والوفد المرافق استثمارات المجموعة الحالية في مصر وناقش أهم خططها لضخ الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة فى ضوء اهتمام المجموعة الماليزية بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة لصناعة الغاز الطبيعي في مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا المجال خاصة أنها تعمل في مصر منذ أكثر من عقدين.

وشهد اللقاء بحث موقف مشروع المرحلة العاشرة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط الذي تشارك فيه بتروناس مع شركة شل العالمية المُشغل الرئيسي، حيث أكدت التزامها بالعمل لتنفيذ المشروع وإنجاز أعمال هذه المرحلة.

كما تم استعراض الفرص المتاحة لزيادة استثمارات بتروناس الماليزية في مصر في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي، وتطرقت المباحثات إلى استثمارات بتروناس الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع ادكو على ساحل البحر المتوسط، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة مع تنامى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسال ، وارتفاع أسعار الغاز والبترول عالمياً.

وأكد رئيس مجموعة بتروناس أنها مستمرة في استثماراتها في مصر التي تملك مستقبلاً واعداً في المنطقة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي ومشروعات تصدير الغاز المسال على ساحل البحر المتوسط، مؤكداً أن هناك فرص مهمة في مصر للاستثمار في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن مصر تُعد واحدة من الدول القليلة التي تجمع بين كافة المقومات التنافسية مثل وفرة موارد الغاز الطبيعى والموقع الفريد والبنية التحتية الهائلة مما يجعلها دولة محورية اقليمياً في تجارة و نقل امدادات الغاز الطبيعى المسال من شرق المتوسط الى أوروبا وأن الوقت الحالي هو الأنسب لمصر في هذا الصدد.

ولفت إلى أن مصر ستستفيد أيضاً من الغاز الطبيعي كخيار انتقالى ملائم في تحقيق التحول الذكي لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل التوجه العالمي نحو الوقود صديق البيئة.

حضر المباحثات الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول و الدكتور سمير رسلان نائب رئيس شركة ايجاس للاستكشاف.