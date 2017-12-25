بترول ألاسكا يهدد اتفاق خفض الإنتاج

خالد بدر الدين:كشفت مؤسسة ANWR الأمريكية للبحث والتنقيب، عن أن الاحتياطى البترولى الوطنى فى ولاية ألاسكا يحتوى على حوالى 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ارتفاعا من تقديرات بلغت 1.5 مليون برميل فقط فى 2010، كما يوجد أكثر من 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى فى الاحتياطى البترولى الوط

خالد بدر الدين:

كشفت مؤسسة ANWR الأمريكية للبحث والتنقيب، عن أن الاحتياطى البترولى الوطنى فى ولاية ألاسكا يحتوى على حوالى 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ارتفاعا من تقديرات بلغت 1.5 مليون برميل فقط فى 2010، كما يوجد أكثر من 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى فى الاحتياطى البترولى الوطنى للولاية، الكائن فى منطقة نورث سلوب فى أقصى شمال ألاسكا.

ذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول ارتفعت قليلا فى ختام تعاملات نهاية الأسبوع، لتبقى قرب أعلى مستوياتها منذ 2015 مدعومة بتعهدات من السعودية أكبر منتج فى منظمة أوبك، وروسيا أكبر المنتجين خارج المنظمة، أن أى خروج من اتفاق تخفيضات الإنتاج يكون تدريجيًا، لكن المكاسب يقيدها النمو السريع فى إنتاج النفط الأمريكى، الذى يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، لا سيما من ألاسكا والبترول الصخرى، الذى يهدد اتفاق أوبك، ويجعل خفض الإنتاج دون جدوى.

صعدت أسعار عقود خام القياس العالمى مزيج برنت إلى 65.25 دولار للبرميل، وأسعار عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط إلى 58.47 دولار للبرميل، لتسجل أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2015، بفضل هبوط فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، لتنتعش أسعار النفط خلال الـ 12 شهرا الماضية، بدعم من تخفيضات فى إنتاج الخام، تنفذها أوبك وروسيا، وآخرين، ما أدى إلى تقليل الفائض الضخم بالمخزونات العالمية.

جاءت مكاسب البترول مع نهاية الأسبوع الماضى، بدعم من بيانات رسمية أظهرت هبوطا قدره 6.5 مليون برميل، فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 436 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015.

أعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، عن أن شركات الطاقة الأمريكية أبقت على عدد الحفارات النفطية العاملة دون تغير هذا الأسبوع، رغم بقاء أسعار الخام قرب أعلى مستوياتها منذ صيف 2015، استقر عدد الحفارات النفطية الذى يعد مؤشر أولى للإنتاج فى المستقبل عند 747 حفارا فى الأسبوع المنتهى فى 22 من الشهر الجارى، لكن ما يزال أعلى كثيرا من مستواه خلال نفس الفترة منذ عام، عندما بلغ 523 حفارا فقط.

استمرت الزيادة فى أعداد الحفارات النفطية العاملة فى الولايات المتحدة خلال الـ 14 شهرا الماضية، قبل أن تتعثر فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، مع تقليص بعض المنتجين خططهم للانفاق فى العام الجارى، بعد أن تحولت أسعار الخام للتراجع أثناء الصيف، ثم بدأت شركات الطاقة زيادة الحفارات مجددا، فى نوفمبر الماضى، مع صعود أسعار النفط.

قال وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، إنه من السابق لآوانه مناقشة تغيرات فى اتفاق خفض الإمدادات، لأن عودة التوازن إلى السوق من غير المرجح أن يحدث حتى النصف الثانى من 2018، بينما أبلغ وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك وكالة رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك – وروسيا تتخارجان من تخفيضات الإنتاج بطريقة سلسة، ربما بتمديد التخفيضات فى شكل ما لتفادى خلق أى فائض جديد فى الأسواق العالمية.

كانت منظمة أوبك اتفقت مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضى، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، حتى نهاية العام المقبل، بهدف التخلص من فائض المخزونات المتراكم فى الأسواق العالمية من أجل رفع الأسعار، لا سيما بعد أن حسنت روسيا والسعودية علاقاتهما الثنائية بشكل كبير هذا العام، ما أثمر عن زيارة إلى موسكو، قام بها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز الأسعار وضمان الاستقرار فى أسواق النفط، والغاز العالمية، لأن النفط مصدر أساسى للإيرادات فى ميزانيتى البلدين لدرجة أنه من المتوقع أن تتراوح الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل العام المقبل.

وتنتج أوبك وروسيا مجتمعتين أكثر من 40 % من إمدادات النفط العالمية، وكان تعاون موسكو مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج الذى تم ترتيبه بمساعدة الرئيس بوتين له أهمية فى تقليص فائض المخزونات العالمية بحوالى 50 % منذ يناير الماضى، لكن مع ارتفاع أسعار الخام فوق 60 دولارا للبرميل تشعر روسيا بمخاوف من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية 2018 يشجع زيادة إنتاج النفط من الشركات الأمريكية غير المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج.

لذلك تضغط روسيا من أجل الانسحاب فى التوقيت المناسب من خفض الإمدادات لضمان عدم فقد حصتها لصلاح الشركات الأمريكية، لكنها تجرى مناقشة التفاصيل بحلول الوقت الذى تتوازن فى الأسواق العالمية، ويكون هناك أطر زمنية مختلفة على حسب توقعات الإمدادات، وزيادة الطلب فى الأسواق العالمية، كما أكد نوفاك الذى يطرح أيضا خيار تمديد الاتفاق بعد عام 2018، غيرأنه توقع توازن الأسواق فى الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل، ويتفق معه وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، الذى يرى أنه من غير المرجح عودة التوازن إلى السوق قبل النصف الثانى من العام المقبل.