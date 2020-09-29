استثمار

بترول أبوظبي الوطنية : الإمارات وإسرائيل يبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة

اجتمع الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة
المال - خاص 8:21 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 8:21 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، أن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد، والصناعة الإسرائيليين.

وأشارت أدنوك في تغريدة على حسابها -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- في “تويتر” اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الدولة الإماراتي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتمع بوزيري الطاقة والاقتصاد والصناعة الإسرائيليين، وأن الوزير سلطان الجابر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قد بحث مع الوزيرين الإسرائيليين فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.

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يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقا في 15 سبتمبر الجاري لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

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بقلم المال - خاص

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