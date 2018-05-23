بتروكونسلت تعرض تقديم خدمات القطر والإرشاد فى موانئ الثغر

السيد فؤاد: تدرس هيئة ميناء الإسكندرية العرض الذى تقدمت به شركة بتروكونسلت للخدمات والتوريدات البترولية لتقديم خدمة القطر والإرشاد بالموانئ التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية. وأكدت الشركة عبر عرضها الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنها تمتلك قاطرات تزيد كفاءتها على…

السيد فؤاد:

تدرس هيئة ميناء الإسكندرية العرض الذى تقدمت به شركة بتروكونسلت للخدمات والتوريدات البترولية لتقديم خدمة القطر والإرشاد بالموانئ التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأكدت الشركة عبر عرضها الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنها تمتلك قاطرات تزيد كفاءتها على القاطرات المستخدمة بالميناء وبأسعار مناسبة، كما أن لديها طواقم قاطرات عالمية، مع إمكانية الحصول على مقابل تلك الخدمات بالجنيه، خاصة أن الشركة تعد منطقة حرة وتقبل الدفع بالعملة المحلية، على أن يتم دفع حصة الشريك الأجنبى بالعملة الأجنبية.

وتقوم شركة بتروكونسلت للخدمات البترولية بتشغيل وإدارة العديد من القاطرات الأجنبية بالشراكة مع أكبر مالكى القاطرات وشركات القطر والإرشاد فى مختلف أنحاء العالم.

ونص العرض على البدء بتأجير وتشغيل قاطرتين بقوة شد 60 طنا، وقد يزيد العدد إلى قرابة 9 قاطرات بقوى شد مختلفة تتناسب مع مختلف السفن.

يذكر أن شركة بتروكونسلت تقوم بنشاطى القطر والإرشاد فى مشروع الغاز المسال فى العين السخنة، وذلك لصالح الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، كما تقوم بإدارة بعض القاطرات العاملة فى ميناء إدكو للغاز المسال.

كان اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قد أشار إلى أن هيئة الميناء تعمل على استخدام قاطرتين جديدتين، دخلت إحداهما الخدمة فى أبريل الماضي، وذلك من خلال شركة التمساح «إحدى شركات هيئة قناة السويس» بتكلفة تقترب من 140 مليون جنيه للقاطرتين.

وذكر أن الهيئة تعاقدت مع شركة مصر للتأمين بغرض التأمين على كل القاطرات واللنشات الجديدة التى تعمل بالميناء.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية لديها قرابة 20 قاطرة سفينة، منها 11 عاملة، و9 معطلة، ولديها 6 قاطرات خدمة سفن، منها 3 عاملة، و3 متوقفة، و3 وحدات تطهير منها واحدة عاملة، بينما لدى الهيئة لنشات إرشاد تصل إلى 14 وحدة، منها 9 عاملة، و5 متوقفة.

كما أن الهيئة لديها 11 لنش خدمة، و4 روافع، ويصل إجمالى المعدات بالهيئة إلى 85 معدة، منها 33 عاملة بنسبة %57، بينما المتوقفة تصل إلى 25 معدة ووحدة بنسبة %43 من إجمالى الوحدات.