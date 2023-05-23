«بتروسيف» تنظم فعالية «مصر المحروسة» 6 يونيو المقبل ببورسعيد

تعتزم شركة بتروسيف بالتنسيق مع محافظة بورسعيد تنفيذ، مناورة “مصر المحروسة 19″، بالتعاون بين المحافظة وشركة بتروسيف، والتي من المقرر تنفيذها يوم 6 يونيو المقبل، بهدف مكافحة التلوث البيئي.

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء نادر درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيف، وذلك لمناقشة سبل التعاون بشأن عمل مناورة “مصر المحروسة 19″، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

وذلك في إطار الوعى المتنامي للحفاظ على البيئة وخاصة حماية البيئة البحرية ، و بالتزامن مع جهود الدولة المصرية في ملف البيئة ومواجهة التغييرات البيئية والمناخية، ضمن خطوات تحقيق التنمية المستدامة.