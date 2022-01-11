«بتروجيت» تنتهي من أعمال المرحلة الثالثة لتدعيم أرصفة دمياط لتداول الحاويات

علمت “المال” أن شركة المشاريع البترولية والاستشارات التقنية “بتروجيت ” انتهت خلال يناير الجاري من تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” .

وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن الشركة البترولية بدأتفي تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، والذي من المقرر الإنتهاء منها خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري ، ليكون تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بإجمالي أطوال للأرصفة البالغة 1450 مترا.

وأضاف المصدر أن المشروع يستهدف وصول عمق الأرصفة إلى 17 مترا بدلا من 14.5 فقط حاليا، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الرصيف ثقلا يصل إلى 19 طنا.

وتابع أن الشركة تقوم حاليا بأعمال التجهيز للأرصفة التى يتم الانتهاء منها تباعا، حيث تم الاتفاق على توريد 3 أوناش رصيف عملاق مع شركة (ZPMC) الصينية، وذلك بتكلفة تصل إلى 23 مليون دولار (356 مليون جنيه)، فى حين تزيد تكلفة المشروع على 1.3 مليار جنيه.

ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 500 مليون جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.

وفي نفس السياق أكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أنه لم يتم حتى الآن البدء في تنفيذ مشروع تعميق المجرى الملاحي لميناء دمياط والذي فازت به شركة الجرافات الإماراتية منذ منتصف أغسطس الماضي.



وبسؤال ممدوح ممتاز المتحدث باسم هيئة ميناء دمياط ، أشار إلى أنه غير مسموح بالرد على الاستفسارات الخاصة بالمشروعات إلا بالرجوع إلى وزارة النقل .



كانت شركة الجرافات الإماراتية أعلنت في أغسطس الماضي عن فوزها بمناقصة تعميق الممر الملاحي لميناء دمياط، وذلك بعد منافسة مع 3 شركات ضمت كل من الجرافات الاماراتية ، و يمي البلجيكية ، و المصرية الهولندية للتكريك .

كما أنه كان مخطط أن ينقسم المشرو ع إلى 3 مراحل، الأول الحفاظ على العمق التصميمى لدائرة الدوران والممر الملاحى، «16 مترًا»، ثم المرحلة الثانية، الوصول إلى عمق 17 مترًا، أما المرحلة الثالثة فالوصول إلى 18 مترًا.

ومن المتوقع أن تتخطى تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، خاصة أن هناك بعض المشروعات تعتمد على الوصول لهذا الغاطس، ويصل حجم التكريك المستهدف إلى قرابة 17 مليون متر مكعب.