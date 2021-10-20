«بتروجيت» تنتهى من تنفيذ المرحلة الثالثة من تدعيم أرصفة دمياط لتداول الحاويات

انتهت شركة بتروجيت من المرحلة الثالثة من تدعيم الأرصفة الخاصة بمشروع محطة دمياط لتداول الحاويات «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى»، لتدخل المرحلة الرابعة حيز التنفيذ، والمزمع الانتهاء منها خلال أبريل المقبل، وذلك حسب مصدر مسئول بالشركة.

وأضاف المصدر أن المشروع يستهدف وصول عمق الأرصفة إلى 17 مترا بدلا من 14.5 فقط حاليا، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الرصيف ثقلا يصل إلى 19 طنا.

وتابع أن الشركة تقوم حاليا بأعمال التجهيز للأرصفة التى يتم الانتهاء منها تباعا، حيث تم الاتفاق على توريد 3 أوناش رصيف عملاق مع شركة (ZPMC) الصينية، وذلك بتكلفة تصل إلى 23 مليون دولار (356 مليون جنيه)، فى حين تزيد تكلفة المشروع على 1.3 مليار جنيه.

ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 500 مليون جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.

ولفت إلى أن الشركة طرحت خلال أكتوبر الجارى بيع 10 أوناش ساحة عملاقة ( RTG ) منشأ يابانى، والتى من المقرر أن يتم بيعها كأوناش عاملة، وليست خردة، وذلك للوصول إلى أعلى سعر للشركة، خاصة أنها تصلح للعمل بشركات تداول الحاويات أو الساحات الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة تسلمت خلال ديسمبر الماضى 3 أوناش ساحة عملاقة، والتى تعتبر الدفعة الرابعة من أوناش الساحة العملاقة، حيث تم بالفعل استلام الدفعة الأولى وتضم 3 أوناش يونيو 2018 واستقبلت الدفعة الثانية نفس عدد الأوناش فى يناير 2019، بالإضافة إلى 3 أوناش آخرين دفعة ثالثة فى شهر ديسمبر من نفس العام.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م، وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال، تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الاسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.

وفى نفس السياق طرحت هيئة ميناء دمياط مزايدة بين الشركات المختلفة، إدارة وتشغيل مشروع على مساحة 5500 متر مربع، والمتخصص لتداول الصب الجاف صديقة البيئة.

ويقع المشروع بمنطقة تقسيم المخازن خلف مكاتب القطاع الأول بميناء دمياط، والذى من المقرر أن يتم التزايد على المشروع فى نهاية الشهر الجارى، وبتأمين يصل إلى 100 ألف جنيه للدخول للمزايدة.

وتم طرح المشروع فى ضؤ أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.